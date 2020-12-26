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В Армении заявили о задержании свыше 30 протестующих

В Армении заявили о задержании свыше 30 протестующих Оппозиционное "Движение спасения родины", добивающееся отставки премьер-министр Армении Никола Пашиняна, сообщило, что в пятницу в полицейские участки с акций протеста в Ереване попали 34 человека.
В регионе
26 декабря 2020 г. 00:21
В Армении заявили о задержании свыше 30 протестующих

Оппозиционное "Движение спасения родины", добивающееся отставки премьер-министр Армении Никола Пашиняна, сообщило, что в пятницу в полицейские участки с акций протеста в Ереване попали 34 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в сообщении оппозиционеров говорится о "грубой силе, примененной полицией".

"В соответствии с информацией, переданной СМИ полицией, в участки были доставлены 28 граждан. Однако сопоставив данные, мы выяснили, что их число достигает 34", - отмечается в сообщении.

Вечером 25 декабря противники Пашиняна блокировали несколько центральных улиц и проспектов столицы. Полиция провела задержания.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda polis etirazçılara güc tətbiq edib, 34 nəfər saxlanılıb

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