В Армении заявили о задержании свыше 30 протестующих

Оппозиционное "Движение спасения родины", добивающееся отставки премьер-министр Армении Никола Пашиняна, сообщило, что в пятницу в полицейские участки с акций протеста в Ереване попали 34 человека.

Оппозиционное "Движение спасения родины", добивающееся отставки премьер-министр Армении Никола Пашиняна, сообщило, что в пятницу в полицейские участки с акций протеста в Ереване попали 34 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в сообщении оппозиционеров говорится о "грубой силе, примененной полицией".

"В соответствии с информацией, переданной СМИ полицией, в участки были доставлены 28 граждан. Однако сопоставив данные, мы выяснили, что их число достигает 34", - отмечается в сообщении.

Вечером 25 декабря противники Пашиняна блокировали несколько центральных улиц и проспектов столицы. Полиция провела задержания.