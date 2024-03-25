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В Армении заявили о причастности радикалов к атаке на отдел полиции в Ереване

В Армении заявили о причастности радикалов к атаке на отдел полиции в Ереване Злоумышленники, которые 24 марта напали на отдел полиции в Ереване, по предварительным данным, являются членами организации "Национально-демократический полюс" (НДП).
В регионе
25 марта 2024 г. 18:31
В Армении заявили о причастности радикалов к атаке на отдел полиции в Ереване

Злоумышленники, которые 24 марта напали на отдел полиции в Ереване, по предварительным данным, являются членами организации "Национально-демократический полюс" (НДП).

Как передает Report, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

"Мы опубликовали предварительные данные: нападавших было трое, мы обнародовали их инициалы. По предварительным данным, они члены "Национально-демократического полюса", — сказал Саркисян.

"Национально-демократический полюс" регулярно призывает наладить союзнические отношения с США. Также несколько членов организации принимали участие в захвате полка патрульно-постовой службы в Ереване в 2016 году.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda polis bölməsinə hücumun iştirakçıları məlum olub

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