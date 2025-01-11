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В Армении заявили о намерении обратиться в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы

В Армении заявили о намерении обратиться в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы Армения намерена обратиться в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы.
В регионе
11 января 2025 г. 11:53
В Армении заявили о намерении обратиться в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы

Армения намерена обратиться в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы.

Как сообщает Report об этом в соцсетях написала пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян.

"Армения рассматривает возможность обращения в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы", - написала она.

Она отметила, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана и "готова подтвердить это подписанием соглашения о мире".

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее неоднократно заявлял, что Минская группа и все ее институты должны быть ликвидированы. Упразднение этой группы является одним из условий Азербайджана для подписания мирного договора с Арменией.

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Версия на английском языке Armenia says plans to appeal to OSCE on abolition of Minsk Group
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Minsk qrupunun ləğvi ilə bağlı ATƏT-ə müraciət etmək niyyətindədir

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