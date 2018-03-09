В Армении завтра начнутся акции неповиновения - лидер партии "Наследие"

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Не исключаю, что с 10 марта начнутся акции неповиновения, направленные на выход страны из кризисной ситуации.

Как передает Report, об этом заявил в беседе с корреспондентом News.am председатель партии "Наследие" Армен Мартиросян.

Отметим, что фронт "Во имя государства Армения", в состав которого входят Армен Мартиросян, Алек Енигомшян, Петрос Макеян, Левон Барсегян, Карапет Рубинян, Альберт Багдасарян, Армен Ованнисян, 10 марта на Площади Свободы в Ереване проведет митинг.

По словам Армена Мартиросяна, в ходе митинга, по всей вероятности, речь пойдет и о дальнейших планах.

Это неповиновение, по его словам, будет не против конкретно премьерских программ Сержа Саргсяна, оно имеет более широкую повестку, направленную на системные изменения.