В Армении завершилось предварительное следствие по делу о захвате госучреждений

Следственный комитет Армении завершил предварительное следствие по делу преступной группы, готовившей убийство, захват госучреждений, которая была разоблачена в ноябре прошлого года.

Следственный комитет Армении завершил предварительное следствие по делу преступной группы, готовившей убийство, захват госучреждений, которая была разоблачена в ноябре прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в планы преступной группы входила дезорганизация работы органов госаппарата путем осуществления терактов. Мотивом их действий было несогласие с проводимой руководством страны внешней политикой. С целью осуществления своих замыслов члены группы приобретали необходимые материалы и подручные средства. А операция, по информации силовиков, носила кодовое название "Северный листопад".

"В целях эффективного осуществления опасных для общества действий был разработан план сброса взрывчатого вещества с дронов, а также другие методы дистанционного управления взрывами. В этих целях члены группировки приобрели и испытали беспилотный летательный аппарат, модифицировали его для более эффективного достижения преступных целей", – отметили в ведомстве.

Основными действующими лицами были пять человек – материалы по ним вместе с обвинительным заключением переданы в прокуратуру на утверждение.