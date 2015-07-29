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    В Армении завершилось дело в отношении главы семьи, перешедшей в 2010 году на сторону Азербайджана

    Егише Геворкяна обвиняют в незаконном пересечении госграницы

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Следствие по уголовному делу в отношении Егише Геворкяна завершено.

    Как сообщает Report со ссылкой на News.am, его дело передано в суд.

    Е.Геворкяна обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Армении. Как сообщает Служба судебного департамента Армении, до этого Е.Геворкян 8 раз был судим, и на момент незаконного пересечения границы был заподозрен в причастности к тяжкому преступлению.

    Напомним, семья Геворкянов, состоящая из 5 человек, 10 января 2010 года пересекла армяно-азербайджанскую границу, оказавшись на территории Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана.

    Семья была возвращена армянской стороне 12 декабря 2014 г.

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