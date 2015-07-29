В Армении завершилось дело в отношении главы семьи, перешедшей в 2010 году на сторону Азербайджана

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Следствие по уголовному делу в отношении Егише Геворкяна завершено.

Как сообщает Report со ссылкой на News.am, его дело передано в суд.

Е.Геворкяна обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Армении. Как сообщает Служба судебного департамента Армении, до этого Е.Геворкян 8 раз был судим, и на момент незаконного пересечения границы был заподозрен в причастности к тяжкому преступлению.

Напомним, семья Геворкянов, состоящая из 5 человек, 10 января 2010 года пересекла армяно-азербайджанскую границу, оказавшись на территории Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана.

Семья была возвращена армянской стороне 12 декабря 2014 г.