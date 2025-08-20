В Армении завершились совместные с США военные учения

В Армении завершились армяно-американские совместные учения Eagle Partner-2025.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Минобороны республики.

"20 августа состоялась церемония закрытия армяно-американских военных учений Eagle Partner 2025, проводимых в Армении в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Руководство учений поблагодарило личный состав за плодотворное сотрудничество, успешное проведение совместных учений и обмен опытом", - заявили в ведомстве.

Отметим, что учения Eagle Partner-2025 начались в Армении 12 августа. В них приняли участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии штата Канзас. Учения предусматривали подготовку и выполнение миротворческих задач с акцентом на процедуры медицинской эвакуации.