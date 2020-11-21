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В Армении завели уголовное дело на экс-главу Генштаба за критику властей

В Армении завели уголовное дело на экс-главу Генштаба за критику властей Ранее министерство обороны Армении заявило, что Акопян "делает крайне опасные заявления, раскрывая структуру вооруженных сил и особенности воинских звеньев"
В регионе
21 ноября 2020 г. 15:18
В Армении завели уголовное дело на экс-главу Генштаба за критику властей

Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями" после пресс-конференции бывшего начальника службы военного контроля, экс-главы генштаба ВС республики Мовсеса Акопяна, во время которой он подверг резкой критике власти страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пресс-секретарь ведомства Марина Оганджанян.

Ранее Акопян обвинил военно-политическое руководство страны в многочисленных ошибках во время эскалации в Карабахе, связанных с проведением мобилизации, закупкой вооружения, переводом вооруженных сил на военное положение.

"На основании материалов, собранных в связи с пресс-конференцией Акопяна, в Специальной следственной службе возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия", - сказала Оганджанян. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее министерство обороны Армении заявило, что Акопян "делает крайне опасные заявления, раскрывая структуру вооруженных сил и особенности воинских звеньев". По мнению военного ведомства, это "совершенно секретная информация, разглашение которой преследуется в уголовном порядке".

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