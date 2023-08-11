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В Армении заведено дело на сотрудника медцентра в связи с присвоением $31,5 тыс.

В Армении заведено дело на сотрудника медцентра в связи с присвоением $31,5 тыс. Сотрудник медицинского центра "Сурб Григор Лусаворич" обвиняется в присвоении 31,5 тыс. долларов путем мошеннической схемы.
В регионе
11 августа 2023 г. 10:55
В Армении заведено дело на сотрудника медцентра в связи с присвоением $31,5 тыс.

Сотрудник медицинского центра "Сурб Григор Лусаворич" обвиняется в присвоении 31,5 тыс. долларов путем мошеннической схемы.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает Генпрокуратура страны.

По версии следствия, А.Х. в 2010 году заключил трудовой контракт с директором медцентра А.М. и был назначен в отделение патологической анатомии в качестве младшего медицинского сотрудника.

В период с июня 2010 года по август 2018 года - в течение 8 лет он не выполнял своих трудовых обязательств, т.е. не выходил на работу, но получал зарплату. В общей сложности А.Х. получил из бюджета 12 282 тыс. драмов или около 31,5 тыс. долларов по текущему курсу.

Решением прокурора от 7 августа было возбуждено уголовное дело против А.Х., а также против директора медцентра и заведующего отделением патологоанатомии.

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