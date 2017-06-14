В Армении застрелился 62-летний мужчина

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В Армении 62-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в одной из квартир в Сисиане в Сюникской области Армении обнаружено тело пожилого мужчины.

Прибывшие на место полицейские и следователи обнаружили в спальне тело 62-летнего хозяина квартиры с огнестрельным ранением в области головы.

Правоохранители обнаружили рядом с телом самодельный пистолет, похожий на ручку, который был изъят в присутствии понятых.

"Мужчина, совершивший самоубийство, проживал с женой, члены семьи находятся в России. Он был дома один, а тело обнаружила жена", - заявили в местной полиции.

По данному факту проводится расследование.