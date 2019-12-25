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В Армении застрелили 32-летнего мужчину

​В Армении застрелили 32-летнего мужчину

В Армении совершено убийство.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, инцидент зафиксирован в городе Дилижан.

Так, в один из медцентров города был доставлен мужчина с огнестрельными ранениями, который не приходя в сознание скончался.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что погибший житель Дилижана, 32-летний Месроп Харатян, был несколько раз судим и недавно вышел на свободу. Следователи выяснили, что убийство произошло возле одного из ресторанов Дилижана.

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