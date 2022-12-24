В Армении зарегистрирован случай столбняка

В Армении зарегистрирован случай столбняка.

В Армении зарегистрирован случай столбняка.

Как передает Report cо ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что такие случаи регистрируются редко, в последний раз - в Армении столбняк был выявлен в 2020 году.

"Новый случай зафиксирован 16 декабря у 85-летнего пациента. Мужчина не был привит, его состояние крайне тяжелое", - говорится в сообщении.

В Армении прививки от столбняка осуществляются комбинированными препаратами гражданам в возрасте 1 года, 1,5 и 6 лет, а также от 15 до 16 лет. После этого рекомендуется прививаться каждые 10 лет раз.