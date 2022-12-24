О нас

В Армении зарегистрирован случай столбняка

В Армении зарегистрирован случай столбняка В Армении зарегистрирован случай столбняка.
В регионе
24 декабря 2022 г. 18:04
В Армении зарегистрирован случай столбняка

В Армении зарегистрирован случай столбняка.

Как передает Report cо ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что такие случаи регистрируются редко, в последний раз - в Армении столбняк был выявлен в 2020 году.

"Новый случай зафиксирован 16 декабря у 85-летнего пациента. Мужчина не был привит, его состояние крайне тяжелое", - говорится в сообщении.

В Армении прививки от столбняка осуществляются комбинированными препаратами гражданам в возрасте 1 года, 1,5 и 6 лет, а также от 15 до 16 лет. После этого рекомендуется прививаться каждые 10 лет раз.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
24 декабря 2022 г. 17:50
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
24 декабря 2022 г. 15:07
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
24 декабря 2022 г. 13:42
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2022 г. 12:14
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
24 декабря 2022 г. 10:52
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
23 декабря 2022 г. 20:32
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
23 декабря 2022 г. 19:40
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана
Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана
22 декабря 2022 г. 20:19
Назначен полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване
Назначен полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване
22 декабря 2022 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi