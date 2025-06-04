В Армении зарегистрирован первый в этом году случай заражения лихорадкой Западного Нила

Первый в этом году случай заражения лихорадкой западного Нила выявлен в Армении.

Первый в этом году случай заражения лихорадкой западного Нила выявлен в Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Минздраве Армении.

Отмечается, что первый и единственный случай заражения был выявлен 3 июня. Примерно у 80% инфицированных симптомы заболевания не проявляются.

Впервые о заражении этим вирусным заболеванием в Армении стало известно 21 августа 2024 года. Лихорадка Западного Нила передается человеку через укус комара. Зачастую инфекция протекает бессимптомно. Возможными признаками заболевания являются гриппоподобные симптомы и кожная сыпь.