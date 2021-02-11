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В Армении запретили публикации о приграничных с Азербайджаном районах

В Армении запретили публикации о приграничных с Азербайджаном районах Об этом говорится в сообщении Службы национальной безопасности Армении
В регионе
11 февраля 2021 г. 13:39
В Армении запретили публикации о приграничных с Азербайджаном районах

Отныне СМИ должны иметь специальное разрешение на публикации новостей о приграничных с Азербайджаном районах Сюникской области Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом говорится в сообщении Службы национальной безопасности Армении.

Инициатива "Защитник СМИ" в Армении считает, что это решение против свободы слова: "СНБ, по сути, следует воле властей. Последние хотят ограничить свободу слова. Требуем не нарушать закон, не лишать граждан права на получение информации, определенного Конституцией".

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