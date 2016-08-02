В Армении запретили продажу оружия

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Армении запретили продажу оружия в республике после захвата 17 июля вооруженной группировкой полка патрульно-постовой службы в Ереване.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", полиция взяла продажу оружия под контроль. Определенные виды оружия были запрещены для продажи.

Также проведены соответствующие работы с лицами, имеющими право на хранение оружия, и с представителями Союза охотников.