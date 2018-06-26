В Армении замкомандира роты обвиняют в убийстве военнослужащего

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ По обвинению в нанесении смертельного огнестрельного ранения военнослужащему-контрактнику ВС Армении, 45-летнему Ованесу Мелконяну арестован замкомандира роты. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в следственном комитете Армении.

Мелконян получил огнестрельное ранение в живот вечером 22 июня вследствие выстрела на боевой позиции. Выстрел был совершен заместителем командира роты из автомата другого контрактника.

Уголовное дело заведено по третьей части статьи 373 УК Армении — нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами и представляющими повышенную опасность для окружающих предметами, материалами и веществами, повлекшиее смерть человека.