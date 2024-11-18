В Армении замешанный в убийстве глава общины Паракар подал в отставку

Замешанный в убийстве глава общины Паракар (объединяющей несколько сел близ Еревана), член правящей партии "Гражданский договор" Людвиг Гюльназарян подал в отставку.

Замешанный в убийстве глава общины Паракар (объединяющей несколько сел близ Еревана), член правящей партии "Гражданский договор" Людвиг Гюльназарян подал в отставку.

Как передает Report, об этом пишут СМИ.

Скандал вокруг Гюльназаряна разгорелся несколько дней назад. Появилась информация о том, что он участвовал в разборке, завершившейся убийством.

СК Армении сообщил, что во время разборки был застрелен житель Еревана Артур Манукян. При этом, по предварительным данным, в Манукяна попал его 34-летний брат.

В свою очередь, газета "Грапарак" написала, что разборка была вызвана денежными вопросами, а сам Гюльназарян в ходе инцидента получил ранение в ногу.