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В Армении закрывают уголовное дело о протестах после Второй Карабахской войны

В Армении закрывают уголовное дело о протестах после Второй Карабахской войны В Армении после 3-летнего следствия закрывается уголовное дело, возбужденное против более чем 10 участников беспорядков 9 ноября 2020 года.
В регионе
9 ноября 2023 г. 11:22
В Армении закрывают уголовное дело о протестах после Второй Карабахской войны

В Армении после 3-летнего следствия закрывается уголовное дело, возбужденное против более чем 10 участников беспорядков 9 ноября 2020 года.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, дело закрывают в связи с отсутствием доказательств.

Отметим, что в ноябре 2020 года после 44-дневной Отечественной войны Армения подписала акт о капитуляции., что вызвало массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками на центральных улицах Еревана. Протестующие ворвались в здание парламента и избили нынешнего главу МИД Арарата Мирзояна, занимавшего в то время пост спикера.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda İkinci Qarabağ müharibəsindən sonrakı etirazlarla bağlı cinayət işi bağlanır

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