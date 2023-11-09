В Армении закрывают уголовное дело о протестах после Второй Карабахской войны

В Армении после 3-летнего следствия закрывается уголовное дело, возбужденное против более чем 10 участников беспорядков 9 ноября 2020 года.

В Армении после 3-летнего следствия закрывается уголовное дело, возбужденное против более чем 10 участников беспорядков 9 ноября 2020 года.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, дело закрывают в связи с отсутствием доказательств.

Отметим, что в ноябре 2020 года после 44-дневной Отечественной войны Армения подписала акт о капитуляции., что вызвало массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками на центральных улицах Еревана. Протестующие ворвались в здание парламента и избили нынешнего главу МИД Арарата Мирзояна, занимавшего в то время пост спикера.