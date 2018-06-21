В Армении закрыли уголовное дело в отношении Пашиняна

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Армении закрыли уголовное дело в отношении премьер-министра страны Никола Пашиняна и некоторых его сторонников, которые проходили по статье о массовых беспорядках.

"21 июня 2018 года следователь Специальной следственной службы Республики Армения принял решение о прекращении уголовного преследования и увольнении по уголовному делу на основании отсутствия состава указанных лиц", - сообщается на сайте ведомства, передает Report.