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    В Армении закрыли уголовное дело в отношении Пашиняна

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Армении закрыли уголовное дело в отношении премьер-министра страны Никола Пашиняна и некоторых его сторонников, которые проходили по статье о массовых беспорядках. 

    "21 июня 2018 года следователь Специальной следственной службы Республики Армения принял решение о прекращении уголовного преследования и увольнении по уголовному делу на основании отсутствия состава указанных лиц", - сообщается на сайте ведомства, передает Report.  

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