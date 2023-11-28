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В Армении закроют часть брокерских счетов россиян

В Армении закроют часть брокерских счетов россиян Армянский брокер Armbrok закроет часть счетов нерезидентов, в том числе счета граждан России, из-за ужесточения внутренних требований к иностранцам.
В регионе
28 ноября 2023 г. 22:54
В Армении закроют часть брокерских счетов россиян

Армянский брокер Armbrok закроет часть счетов нерезидентов, в том числе счета граждан России, из-за ужесточения внутренних требований к иностранцам.

Как передает Report, об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителя брокера.

По его словам, решение о закрытии счетов принято комплаенс-подразделением Armbrok "после пересмотра и ужесточения внутренних требований к нерезидентам Армении".

Представитель брокера отметил, что компания всегда соблюдала и соблюдает требования вышестоящих депозитариев. Он указал, что это решение не связано с дополнительными требованиями партнеров Armbrok.

По его словам, активы клиентов-нерезидентов переведут на их счета в других брокерах и банках, "согласно поручениям клиентов на вывод".

Брокер Armbrok был основан в 1994 году.

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