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В Армении закрыли город из-за коронавируса

​В Армении закрыли город из-за коронавируса

© Фото: Европейский Союз

Решением коменданта на период чрезвычайного положения в Армении Тиграна Авиняна в городе Севан Гегаркуникской области введен ряд ограничений.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, в частности установлен особый режим въезда и выезда на административную территорию общины Севан, предусматривающий запрет на въезд и выезд людей и транспорта за исключением передвижения с целью поставок товаров первой необходимости, принадлежностей, продуктов питания, медикаментов, топлива.

Исключение из данного правила будет действовать до 13:00 25-го мая – въезд на территорию города будет разрешен лицам, имеющим право на постоянное проживание, или фактически проживающим в городе.

Для обеспечения соблюдения режима СНБ и полиции получено установить в определенных местах пропускные пункты и точки досмотра для лиц и транспортных средств, имеющих разрешение на въезд в город.

Введен также ряд временных ограничений на некоторые виды экономической деятельности.

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