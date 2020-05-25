​В Армении закрыли город из-за коронавируса

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Решением коменданта на период чрезвычайного положения в Армении Тиграна Авиняна в городе Севан Гегаркуникской области введен ряд ограничений.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, в частности установлен особый режим въезда и выезда на административную территорию общины Севан, предусматривающий запрет на въезд и выезд людей и транспорта за исключением передвижения с целью поставок товаров первой необходимости, принадлежностей, продуктов питания, медикаментов, топлива.



Исключение из данного правила будет действовать до 13:00 25-го мая – въезд на территорию города будет разрешен лицам, имеющим право на постоянное проживание, или фактически проживающим в городе.



Для обеспечения соблюдения режима СНБ и полиции получено установить в определенных местах пропускные пункты и точки досмотра для лиц и транспортных средств, имеющих разрешение на въезд в город.



Введен также ряд временных ограничений на некоторые виды экономической деятельности.