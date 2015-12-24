В Армении заключенный покончил жизнь самоубийством

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В уголовно-исполнительном учреждении "Армавир" в Армении 30-летний заключенный покончил жизнь самоубийством через повешение, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Сообщается, что причины самоубийств носят личный характер.

"Молодой человек сидел с 2008 года. Его приговорили к 9 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью двух или более лиц из хулиганских побуждений. Будучи на свободе, был осужден повторно за попытку незаконного оборота наркотиков. Поговаривают, что за несколько дней до инцидента он попросил у матери денег, на что и связано ли это со случившимся, неизвестно. Возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза", – пишет издание "Грапарак".