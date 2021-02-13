Армению захлестнула волна загадочных самоубийств

В Армении растет число самоубийц

В Армении растет число самоубийц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянскую прессу.

Отмечается, что два суицида произошли в Сюникской области. Обнаружено тело молодого человека, 1991 года рождения. В сообщении говорится, что мужчина произвел одиночный выстрел себе в голову. На месте найден автомат с одним патроном в магазине.

Другой инцидент связан со смертью 30-летнего мужчины, который был застрелен из АК-47. Хотя в прессе сообщалось, что это было самоубийство, не исключены и другие версии смерти.

Еще один суицид зафиксирован в Ереване. Так, в районе Нор Норк с 11-го этажа здания бросилась 20-летняя девушка.

Правоохранительные органы заявляют, что пока не могут назвать какую-либо определенную причину, вызывающую рост числа попыток суицида.

В связи с инцидентами назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование.