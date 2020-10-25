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В Армении зафиксировано рекордное число умерших от COVID-19

В Армении зафиксировано рекордное число умерших от COVID-19 По состоянию на 25 октября, в Армении выявлено 77 837 случаев заражения коронавирусом
В регионе
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25 октября 2020 г. 11:23
В Армении зафиксировано рекордное число умерших от COVID-19

За минувшие сутки в Армении от коронавируса скончалось рекордное число пациентов - 23 человека.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Таким образом, общее число смертей в Армении от COVID-19 составляет 1 180.

Напомним, что по состоянию на 25 октября, в республике выявлено 77 837 случаев заражения коронавирусом. Излечились 50 908 человек, на лечении находится 25 412 пациентов. Проведено в общей сложности 377 340 тестов.

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