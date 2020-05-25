В Армении зафиксировано рекордное число смертей от COVID-19

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 7 113. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает сегодня Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 24 мая, в стране было 6 661 подтвержденный случай инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 452 новых случая.

Умерли от осложнений коронавируса 87 человек( плюс 6 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 39.

Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 3 145. На лечении находятся 3 842 человека.

В стране проведено в общей сложности 51 594 тестов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.