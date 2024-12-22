В Армении зафиксировано массовое отравление в пункте общепита

В Ванадзоре десять человек отравились в пункте общественного питания.

В Ванадзоре десять человек отравились в пункте общественного питания.

Как передает Report, об этом сообщает Инспекционный орган продовольственной безопасности Армении.

В ходе расследования выяснилось, что данный объект на территории центрального рынка Ванадзора принадлежит частному предпринимателю Рудику Алавердяну. Инспекционный орган взял пробы продуктов питания и отправил их на лабораторный анализ.

"В ходе проверки выяснилось, что указанный пункт общественного питания работает с нарушениями санитарно-гигиенических норм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что деятельность объекта приостановлена. Дополнительная информация о результатах лабораторного анализа будет предоставлена позже.