В Армении зафиксирован 50-процентный рост случаев убийств

В Армении резко увеличилось число случаев зарегистрированных убийств.

В Армении резко увеличилось число случаев зарегистрированных убийств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

За первое полугодие зафиксировано 33 случая убийств, из них 7 совершено с применением огнестрельного оружия. Для сравнения отметим, что в этот же период 2022 года было зафиксировано 22 случая убийств, из них 5 с применением огнестрельного оружия.

50-процентный рост случаев убийств в сравнении с предыдущим годом свидетельствует об ухудшении криминогенной ситуации в стране.

Несмотря на столь тревожную картину, буквально несколько недель назад в ходе совещания в МВД было подчеркнуто, что в первом полугодии 2023 года полиция выполнила поставленные перед ней задачи.