В Армении задерживается следствие по уголовному делу, связанного с суицидом проигравшего офицеру солдата

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Уже более года продолжается расследование уголовного дела, связанного с фактом смерти Геворга Хачатряна, служившего на передовой линии армянской армии.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, за истекшее время провели повторную экспертизу тела.

Согласно информации, выявился факт унижения чести и достоинства военнослужащего.

Стало известно, что капитан армянской армии М.Осканян организовал азартные игры с условием, что проигравшая сторона в течение 7 дней будет собирать остатки продовольствия на кухне и кормить свиней в расположенном вблизи воинской части свинарнике.

Отмечается, что поспорившие с капитаном солдаты проиграли и выполнили условия пари. В тот же день солдат военной части Геворг Хачатрян сделал несколько звонков по мобильному телефону, а затем застрелился. В ходе расследования выяснилось, что Г.Хачатрян был также избит солдатом Харутом Мурадяном.

По информации, по решению суда капитан М.Осканян и солдат Х.Мурадян были арестованы.

За недостаточностью улик в отношении старшего лейтенанта Х.Вардеаняна и А.Саргсяна мера пресечения в виде ареста не была применена.

Было отмечено, что Г.Хачатрян совершил суицид 28 ноября 2015 года.