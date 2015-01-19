В Армении задержаны российские офицеры

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Гюмри произошел инцидент между российскими военнослужащими и местными жителями. Как сообщает Report со ссылкой на армянский сайт 1in.am, инцидент произошел в нескольких метрах от резиденции главы епархии Ширака.

Как рассказали очевидцы произошедшего, военнослужащие были пьяны: "Будь они хотя бы немного культурными или грамотными людьми, они бы 10 дней из дома не выходили, не вели бы себя подобным циничным образом. Они подрались друг с другом, люди подошли, попросили их вести себя прилично, а они затеяли ссору с людьми, что вовремя было пресечено".

Полиция опровергла данный инцидент.

Источники в Военной прокуратуре Армении сообщили, что участниками инцидента были высокопоставленные российские офицеры, которые в настоящее время находятся на гауптвахте.