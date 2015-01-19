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    В Армении задержаны российские офицеры

    В настоящее время они находятся на гаупвахте

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Гюмри произошел инцидент между российскими военнослужащими и местными жителями. Как сообщает Report со ссылкой на армянский сайт 1in.am, инцидент произошел в нескольких метрах от резиденции главы епархии Ширака. 

    Как рассказали очевидцы произошедшего, военнослужащие были пьяны: "Будь они хотя бы немного культурными или грамотными людьми, они бы 10 дней из дома не выходили, не вели бы себя подобным циничным образом. Они подрались друг с другом, люди подошли, попросили их вести себя прилично, а они затеяли ссору с людьми, что вовремя было пресечено".

    Полиция опровергла данный инцидент. 

    Источники в Военной прокуратуре Армении сообщили, что участниками инцидента были высокопоставленные российские офицеры, которые в настоящее время находятся на гауптвахте.

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