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В Армении задержаны подозреваемые в похищении людей

В Армении задержаны подозреваемые в похищении людей В Армении задержаны трое подозреваемых в похищении людей.
В регионе
18 сентября 2024 г. 23:59
В Армении задержаны подозреваемые в похищении людей

В Армении задержаны трое подозреваемых в похищении людей.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Следственный комитет страны.

Согласно информации, в ночь на 18 сентября в полицию поступила информация о том, что несколько человек насильно увезли гражданина в Эчмиадзин.

Уточняется, что преступники вызвали мужчину на беседу с требованием вернуть долги, а затем посадили в машину и увезли. Затем пять человек избили заложника, а один из них угрожал семье похищенного мужчины, говорится в сообщении.

По факту ведется расследование, разыскиваются еще два участника инцидента.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda insan oğruları saxlanılıb

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