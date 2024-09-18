В Армении задержаны подозреваемые в похищении людей

В Армении задержаны трое подозреваемых в похищении людей.

В Армении задержаны трое подозреваемых в похищении людей.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Следственный комитет страны.

Согласно информации, в ночь на 18 сентября в полицию поступила информация о том, что несколько человек насильно увезли гражданина в Эчмиадзин.

Уточняется, что преступники вызвали мужчину на беседу с требованием вернуть долги, а затем посадили в машину и увезли. Затем пять человек избили заложника, а один из них угрожал семье похищенного мужчины, говорится в сообщении.

По факту ведется расследование, разыскиваются еще два участника инцидента.