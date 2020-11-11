В Армении задержаны около 20 человек, громившие парламент и правительство

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, допрашиваются свидетели

Около 20 человек, устроившие погромы в парламенте и правительстве Армении, задержаны. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении Службы нацбезопасности Армении.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, допрашиваются свидетели. Конфискованы предметы, присвоенные в правительственном особняке.

Напомним, вечером 10 ноября группа лиц ворвалась в правительство и парламент, разгромив кабинеты депутатов, а также премьер-министра. В тот же день они избили спикера парламент республики Арарата Мирзояна.

По факту возбуждены уголовные дела.