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В Армении задержаны лица, присвоившие $1,5 млн бюджетных средств

В Армении задержаны лица, присвоившие $1,5 млн бюджетных средств Суд Армении арестовал двух граждан, которые мошенническими схемами присвоили из государственного бюджета 558 млн 200 тыс. драмов (около 1,5 млн долларов США по текущему курсу).
В регионе
16 мая 2023 г. 23:45
В Армении задержаны лица, присвоившие $1,5 млн бюджетных средств

Суд Армении арестовал двух граждан, которые мошенническими схемами присвоили из государственного бюджета 558 млн 200 тыс. драмов (около 1,5 млн долларов США по текущему курсу).

Как сообщает Report со ссылкой на местную прессу, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура страны.

Согласно информации, граждане Г.Н. и Х.К. подделывали официальные документы, на основе чего перечисляли средства на банковские счета заранее учрежденных компаний, а затем обналичивали их.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın dövlət büdcəsindən 1,5 milyon dollar mənimsəyənlər həbs edilib

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