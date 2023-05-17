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В Армении задержаны двое мужчин, подозреваемых в незаконной торговле оружием в ТЦ

В Армении задержаны двое мужчин, подозреваемых в незаконной торговле оружием в ТЦ Правоохранители выявили факт незаконной продажи оружия в одном из торговых центров Армении.
В регионе
17 мая 2023 г. 12:10
В Армении задержаны двое мужчин, подозреваемых в незаконной торговле оружием в ТЦ

Правоохранители выявили факт незаконной продажи оружия в одном из торговых центров Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

В полицию Котайка поступила оперативная информация о незаконной торговле оружием 49-летним мужчиной. Правоохранители посетили торговый центр и выяснили, что там продают пистолеты, ружья и патроны без соответствующего разрешения.

Владелец магазина, действующего на территории ТЦ, 49-летний житель Абовяна, и 40-летний сотрудник торговой точки задержаны. Предварительное следствие продолжается.

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