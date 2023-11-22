В Армении задержаны девять человек по подозрению в коррупции

Девять человек, среди которых и высокопоставленные лица Арташатского территориального центра единой социальной службы, задержаны по подозрению в получении и даче взятки.

Девять человек, среди которых и высокопоставленные лица Арташатского территориального центра единой социальной службы, задержаны по подозрению в получении взятки.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Антикоррупционного комитета.

Установлено, что начальник отдела социальной работы и программ занятости Арташатского территориального центра единой социальной службы Т.К., начальник одного из управлений того же отдела Х.С и старший социальный работник Л.М. получали взятки за оказание услуг гражданам.

В одном случае они продлили срок выдачи пособия. Так было с жителями сел Араратской области.

В другом они помогли зарегистрироваться гражданам для получения пособия.