В Армении задержаны 6 участников акции протеста

Шесть участников акции протеста на ул. Налбандяна в Ереване доставлены в отделение полиции.

Шесть участников акции протеста на ул. Налбандяна в Ереване доставлены в отделение полиции.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnk-Армения.

"Участники акции подвергнуты приводу за невыполнение законного требования сотрудников полиции", - отметили в силовом ведомстве.

Ранее представители движения "5165" перекрыли дорогу на ул. Налбандяна и на несколько минут парализовали движение на площади Сахарова. Полиция потребовала разблокировать дорогу и стала задерживать протестующих. Среди доставленных в отделение граждан – глава партии "Зартонк", бывший глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян.

На данный момент движение на площади восстановлено.

Напомним, с 22 ноября ряд общественных организаций проводит акции протеста в разных частях Еревана, требуя обнародовать детали обсуждений по вопросу делимитации и демаркации границы.