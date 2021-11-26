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В Армении задержаны 6 участников акции протеста

В Армении задержаны 6 участников акции протеста Шесть участников акции протеста на ул. Налбандяна в Ереване доставлены в отделение полиции.
В регионе
26 ноября 2021 г. 13:19
В Армении задержаны 6 участников акции протеста

Шесть участников акции протеста на ул. Налбандяна в Ереване доставлены в отделение полиции.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnk-Армения.

"Участники акции подвергнуты приводу за невыполнение законного требования сотрудников полиции", - отметили в силовом ведомстве.

Ранее представители движения "5165" перекрыли дорогу на ул. Налбандяна и на несколько минут парализовали движение на площади Сахарова. Полиция потребовала разблокировать дорогу и стала задерживать протестующих. Среди доставленных в отделение граждан – глава партии "Зартонк", бывший глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян.

На данный момент движение на площади восстановлено.

Напомним, с 22 ноября ряд общественных организаций проводит акции протеста в разных частях Еревана, требуя обнародовать детали обсуждений по вопросу делимитации и демаркации границы.

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