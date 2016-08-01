В Армении задержаны 47 человек по факту захвата полицейского участка в Ереване

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Служба национальной безопасности (СНБ) Армении возбудила уголовное дело по факту захвата полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване по двум статьям Уголовного кодекса.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в рамках этого дела задержаны или арестованы 47 человек.

Уголовные дела были возбуждены по статьям захват зданий, строений, средств транспорта, сообщения или связи и незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.