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    В Армении задержаны 47 человек по факту захвата полицейского участка в Ереване

    В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело по двум статьям

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Служба национальной безопасности (СНБ) Армении возбудила уголовное дело по факту захвата полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване по двум статьям Уголовного кодекса.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в рамках этого дела задержаны или арестованы 47 человек.

    Уголовные дела были возбуждены по статьям захват зданий, строений, средств транспорта, сообщения или связи и незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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