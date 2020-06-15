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В Армении задержаны более 250 человек

​В Армении задержаны более 250 человек

Полиция Армении задержала 252 участников акции в поддержку председателя оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, допрос которого велся Службой национальной безопасности (СНБ) более восьми часов.

Об этом Report передает со ссылкой на Интерфакс.

"Я вновь заявляю, что все происходящее - это политическое преследование, поскольку эти процессы начались сразу же после моего заявления (о необходимости отставки премьер-министра Армении)", – сказал Царукян журналистам у здания СНБ.

В полиции Армении сообщили, что задержано 252 участника акции в поддержку Царукяна. В свою очередь вице-спикер парламента Армении, член совета правления правящей в Армении партии "Гражданский договор" Ален Симонян заявляет, что политическое преследование Царукяна не ведется.

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