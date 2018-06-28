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    В Армении задержана жена бывшего замминистра обороны Армении

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В Армении задержана жена бывшего заместителя министра обороны Армении, арестованного по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов и присвоении в особо крупном размере Манвела Григоряна – Назик Амирян. Она обвиняется в незаконном хранении оружия.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе Специального следственного комитета Армении.

    Решение об аресте Назик Амирян было принято несколько дней назад. Жена Манвела Григоряна все эти дни скрывалась от следствия.

    Назик Амирян вместе с сыном Кареном Григоряном в качестве обвиняемых проходят по делу генерала Манвела Григоряна о присвоении имущества армии Армении и незаконном ношении и хранении оружия.

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