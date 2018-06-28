В Армении задержана жена бывшего замминистра обороны Армении

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В Армении задержана жена бывшего заместителя министра обороны Армении, арестованного по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов и присвоении в особо крупном размере Манвела Григоряна – Назик Амирян. Она обвиняется в незаконном хранении оружия.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе Специального следственного комитета Армении.

Решение об аресте Назик Амирян было принято несколько дней назад. Жена Манвела Григоряна все эти дни скрывалась от следствия.

Назик Амирян вместе с сыном Кареном Григоряном в качестве обвиняемых проходят по делу генерала Манвела Григоряна о присвоении имущества армии Армении и незаконном ношении и хранении оружия.