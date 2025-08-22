В Армении задержан замглавы нацоператора почтовой связи "Айпост" за хищение

Заместитель директора компании "Айпост" Арман Абрамян задержан по подозрению в хищении.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

По информации издания, речь идет о возможных нарушениях, допущенных в период его работы в Комитете по управлению государственным имуществом. Сумма злоупотреблений оценивается примерно в 200 млн драмов (около $500 тыс.). Задержание состоялось накануне.

В настоящее время компанию "Айпост" возглавляет супруга Айка Конджоряна — руководителя парламентской фракции правящей партии "Гражданский договор".