В Армении задержан замглавы нацоператора почтовой связи "Айпост" за хищение

В регионе
22 августа 2025 г. 09:24
Заместитель директора компании "Айпост" Арман Абрамян задержан по подозрению в хищении.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

По информации издания, речь идет о возможных нарушениях, допущенных в период его работы в Комитете по управлению государственным имуществом. Сумма злоупотреблений оценивается примерно в 200 млн драмов (около $500 тыс.). Задержание состоялось накануне.

В настоящее время компанию "Айпост" возглавляет супруга Айка Конджоряна — руководителя парламентской фракции правящей партии "Гражданский договор".

Версия на азербайджанском языке Ermənistanda yüksək rütbəli məmur mənimsəmə faktı üzrə saxlanılıb

