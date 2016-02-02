В Армении задержан военнослужащий российской базы

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Российский солдат задержан в Армении при попытке проникнуть в чужую квартиру.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, задержанным оказался военнослужащий 102-ой российской военной базы в Гюмри.

По данным СМИ, 26-летний военнослужащий-контрактник Сергей Сурников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночь на 1 февраля пытался вломиться в квартиру одного из домов в городе. Хозяева квартиры вызвали полицию, после чего военнослужащий был доставлен в отделение.

Затем Сурников был допрошен и передан руководству военной базы.

Он объяснил полиции свои действия тем, что перепутал квартиру своего знакомого, который проживает также на 4 этаже, но в соседнем здании.