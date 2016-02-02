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    В Армении задержан военнослужащий российской базы

    Он пытался ворваться в чужую квартиру

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Российский солдат задержан в Армении при попытке проникнуть  в чужую квартиру.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, задержанным оказался военнослужащий 102-ой российской военной базы в Гюмри.

    По данным СМИ, 26-летний военнослужащий-контрактник Сергей Сурников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночь на 1 февраля пытался вломиться в квартиру одного из домов в городе. Хозяева квартиры вызвали полицию, после чего военнослужащий был доставлен в отделение.

    Затем Сурников был допрошен и передан руководству военной базы.

    Он объяснил полиции свои действия тем, что перепутал квартиру своего знакомого, который проживает также на 4 этаже, но в соседнем здании.

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