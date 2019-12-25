В Армении задержан владелец телеканала

Задержан владелец "5-го канала" Армен Тавадян.

Как передает Report со ссылкой на NEWS.am, об этом сообщили в пресс-службе Специальной следственной службы (ССС) республики.

Тавадян задержан в рамках уголовного дела сторонника второго президента Армении Роберта Кочаряна Варужана Мкртчяна. Отметим, что В.Мкртчян был задержан по подозрению в совершении деяния (подкуп или принуждение к даче ложных показаний, ложного заключения или ошибочного перевода со стороны организованной группы).

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Напомним, что сторонник Роберта Кочаряна Варужан Мкртчян пригласил в свой офис в Канакере одного из пострадавших во время событий 1 марта 2008 года, которому предложил отказаться от статуса пострадавшего, своих показаний и не ходить на судебные заседания. За это он пообещал сумму, которую должно ему выдать государство в качестве денежного содействия. Кроме этого, он пообещал высокую должность после смены власти.