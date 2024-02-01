В Армении задержан сооснователь IT-компании в рамках коррупционного дела

В Армении о делу о злоупотреблениях чиновников Минэкономики задержан сооснователь IT-компании Synergy Ашот Ованнисян.
Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак".
Отмечается, что по этому делу задержаны также бывшая сотрудница компании Ани Геворкян - жена брата спикера парламента Армении Алена Симоняна.
"Около полутора лет назад компания пыталась принять участие в одном из тендеров, объявленных Министерством экономики. Однако тендер не состоялся, но дело касается именно этого несостоявшегося тендера. Документы подготовила Ани Геворгян", – говорится в статье.
По данным издания, Ованнисян имеет двойное гражданство – Армении и США. Он - свекор телеведущей Лусине Товмасян.