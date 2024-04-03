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В Армении задержан прибывший из Карабаха мужчина по подозрению в шпионаже

В Армении задержан прибывший из Карабаха мужчина по подозрению в шпионаже По обвинению с шпионаже в Армении задержан один человек.
В регионе
3 апреля 2024 г. 16:23
В Армении задержан прибывший из Карабаха мужчина по подозрению в шпионаже

По обвинению в шпионаже в Армении задержан мужчина, на днях прибывший в Горис из Карабаха.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян, при этом не дав никаких подробностей.

Сообщается, что задержанный Саркис Галстян ранее при содействии МККК вместе с женой прибыл Армению из Ханкенди по собственному желанию.

По данным СМИ, в годы оккупации Карабаха он был директором гостиницы в Шуше, а в 90-ые – активистом, выступавшим за народную дипломатию и довольно часто посещавшим Баку.

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Версия на английском языке Man arriving from Karabakh detained in Armenia on suspicion of espionage
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