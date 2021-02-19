В Армении задержан полицейский, торговавший оружием из Карабаха

Часть оружия и боеприпасов он намеревался продать, а остальную часть – передать своим доверенным лицам с целью инсценировки самовольной сдачи в полицию

Служба национальной безопасности Армении выявила очередной случай приобретения, хранения и торговли оружием и боеприпасами, незаконно вывезенными из Карабахского региона Азербайджана в ходе войны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения.

На этот раз в центре внимания оперативников оказался полицейский, имя которого не раскрывается.

Следствие установило, что он незаконно приобретал оружие и боеприпасы: 45 автоматов Калашникова, 8 пистолетных магазинов с патронами, охотничьи ружья, сотни патронов к ним, гранату. Всё купленное офицер перевез в Сюникскую область Армении и спрятал в своем доме.

Часть оружия и боеприпасов он намеревался продать, а остальную часть – передать своим доверенным лицам с целью инсценировки самовольной сдачи в полицию. Тем самым полицейский хотел выслужиться перед руководством, продемонстрировав "ударные" показатели своей работы.

Правоохранительные органы также выяснили, что два автомата Калашникова он успел продать своим знакомым, те в свою очередь намеревались перепродать их за 500-600 долларов США каждый.

На основании имеющихся доказательств горе-полицейский был задержан. Ему предъявлено обвинение по ряду статей уголовного кодекса, в суд представлено ходатайство о его аресте.