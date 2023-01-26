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В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части

В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части Начальник по тылу воинской части - замкомандира бригады по линии тыла и коммунально-эксплуатационной службы подполковник Гор Агекян задержан по факту пожара в казарме доставлен в Следственный комитет (СК) Армении.
В регионе
26 января 2023 г. 12:08
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части

Начальник по тылу воинской части - замкомандира бригады по линии тыла и коммунально-эксплуатационной службы подполковник Гор Агекян задержан по факту пожара в казарме доставлен в Следственный комитет (СК) Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил пресс-секретарь СК Гор Абрамян.

"В настоящий момент в его отношении проводятся следственные действия", - сказал Абрамян.

Агекян обвиняется в недобросовестном и халатном отношении к исполнению своих служебных обязанностей, которое привело к гибели 15 военнослужащих инженерно-саперной роты, а офицер (по версии следствия именно он разжигал печь) и еще четверо солдат получили телесные повреждения различной степени.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda yanğın baş vermiş hərbi hissənin komandiri saxlanılıb

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