В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части

Начальник по тылу воинской части - замкомандира бригады по линии тыла и коммунально-эксплуатационной службы подполковник Гор Агекян задержан по факту пожара в казарме доставлен в Следственный комитет (СК) Армении.

Начальник по тылу воинской части - замкомандира бригады по линии тыла и коммунально-эксплуатационной службы подполковник Гор Агекян задержан по факту пожара в казарме доставлен в Следственный комитет (СК) Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил пресс-секретарь СК Гор Абрамян.

"В настоящий момент в его отношении проводятся следственные действия", - сказал Абрамян.

Агекян обвиняется в недобросовестном и халатном отношении к исполнению своих служебных обязанностей, которое привело к гибели 15 военнослужащих инженерно-саперной роты, а офицер (по версии следствия именно он разжигал печь) и еще четверо солдат получили телесные повреждения различной степени.