В Армении задержан подозреваемый в убийстве полицейского

Подозреваемый в убийстве и попытке убийства полицейских в армянском селе Налбандян, 41-летний Манук Маргарян задержан.
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Отмечается, что гражданин был обнаружен 8 сентября в 02:40 в общине Налбандян Армавирской области.
В настоящее время он находится в Следственном комитете. Обнаружено также орудие преступления - автомат.
Напомним, что ранее правоохранители получили оперативные данные о том, что один из жителей села Налбандян Армавирской области прячет оружие. 7 сентября сотрудники МВД Армении прибыли по этому адресу, на месте подозреваемый Манук Маргарян открыл огонь из автомата в их сторону. В результате был убит оперуполномоченный отдела уголовного розыска Армавирского управления МВД, капитан полиции Айрапет Степанян. Ранение получил участковый того же отдела, лейтенант полиции Артур Айвазян.