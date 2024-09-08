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В Армении задержан подозреваемый в убийстве полицейского

В Армении задержан подозреваемый в убийстве полицейского Подозреваемый в убийстве и попытке убийства полицейских в армянском селе Налбандян, 41-летний Манук Маргарян задержан.
В регионе
8 сентября 2024 г. 09:57
В Армении задержан подозреваемый в убийстве полицейского

Подозреваемый в убийстве и попытке убийства полицейских в армянском селе Налбандян, 41-летний Манук Маргарян задержан.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МВД Армении. Ранее мужчина был объявлен в розыск.

Отмечается, что гражданин был обнаружен 8 сентября в 02:40 в общине Налбандян Армавирской области.

В настоящее время он находится в Следственном комитете. Обнаружено также орудие преступления - автомат.

Напомним, что ранее правоохранители получили оперативные данные о том, что один из жителей села Налбандян Армавирской области прячет оружие. 7 сентября сотрудники МВД Армении прибыли по этому адресу, на месте подозреваемый Манук Маргарян открыл огонь из автомата в их сторону. В результате был убит оперуполномоченный отдела уголовного розыска Армавирского управления МВД, капитан полиции Айрапет Степанян. Ранение получил участковый того же отдела, лейтенант полиции Артур Айвазян.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda bir polisi öldürən, digərini yaralayan şəxs yaxalanıb

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