В Армении задержан пациент, зарезавший своего психолога

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Армении задержали предполагаемого убийцу руководителя центра психологических услуг "АЙГ" Рубена Погосяна, сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

Задержанный - его пациент А.Амбарцумян 1983 года рождения.

Отметим, что 17 июля с колото-резаными ранами и сильным кровотечением в больницу был доставлен руководитель центра психологических услуг "АЙГ" Рубен Погосян. Врачам не удалось спасти ему жизнь. 19 июля он скончался.

По версии следствия, А.Амбарцумян во время очередного визита к психологу нанес ему несколько ударом ножом для резки бумаги в саду центра "АЙГ".