В Армении задержан офицер, подозреваемый в гибели сослуживца

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Прокуратура Армении задержала офицера, подозреваемого в гибели солдата срочной службы ВС страны Чаплина Маркаряна, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.
10-го октября рядовой Чаплин Маркарян при выполнении инженерных работ на позиции одной из воинских частей Армении получил огнестрельное ранение в области грудной клетки и впоследствии скончался в госпитале.
В сообщении прокуратуры отмечается, что в результате проведенных следственных работ были получены доказательства того, что причиной смерти Ч. Маркаряна стало несоблюдение правил безопасности, а также очевидное небрежное отношение к их соблюдению со стороны ответственного за позицию.
По итогам расследования, был задержан ответственный за боевой пост заместитель по линии тыла данной военной части Армении, майор Т.П.
Следствие продолжается.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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