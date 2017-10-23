В Армении задержан офицер, подозреваемый в гибели сослуживца

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Прокуратура Армении задержала офицера, подозреваемого в гибели солдата срочной службы ВС страны Чаплина Маркаряна, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

10-го октября рядовой Чаплин Маркарян при выполнении инженерных работ на позиции одной из воинских частей Армении получил огнестрельное ранение в области грудной клетки и впоследствии скончался в госпитале.

В сообщении прокуратуры отмечается, что в результате проведенных следственных работ были получены доказательства того, что причиной смерти Ч. Маркаряна стало несоблюдение правил безопасности, а также очевидное небрежное отношение к их соблюдению со стороны ответственного за позицию.

По итогам расследования, был задержан ответственный за боевой пост заместитель по линии тыла данной военной части Армении, майор Т.П.

Следствие продолжается.