В Армении задержан лидер оппозиции

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ После провала переговоров между премьером Сержом Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном власти пошли на силовую акцию. Как сообщает Report, полиция применила спецсредства и начала массовые задержания участников шествия в Ереване.

Среди задержанных оказался лидер оппозиционной парламентской фракции «Елк», глава партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.

Силовая акция началась после провала переговоров между бывшим президентом и вновь назначенным премьер-министром Армении Сержом Саргсяном и Пашиняном, которые проходили в гостинице «Мариотт».

Саргсян прервал встречу и вышел. По его словам, оппозиционная фракция «Елк» набрала «7–8% голосов и не имеет права говорить от имени народа». Саргсян отметил, что переговоры с оппозицией по факту являются «ультиматумом, шантажом государства и законных властей». Он также посоветовал Пашиняну «вернуться в законное поле и пределы логичных действий».

После неудачных переговоров оппозиция начала шествие в Ереване, однако, как передает «Интерфакс», полиция применила свето-шумовые гранаты, блокировала шествие и начала задержания.