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В Армении арестован кандидат в депутаты от оппозиционного блока

В Армении арестован кандидат в депутаты от оппозиционного блока Суд общей юрисдикции Еревана постановил арестовать сроком на месяц директора медцентра "Измирлян" Армена Чарчяна, который входил в список оппозиционного блока "Армения" на внеочередных парламентских выборах в Армении.
В регионе
23 июня 2021 г. 23:01
В Армении арестован кандидат в депутаты от оппозиционного блока
Армен Чарчян

Суд общей юрисдикции Еревана постановил арестовать сроком на месяц директора медцентра "Измирлян" Армена Чарчяна, который входил в список оппозиционного блока "Армения" на внеочередных парламентских выборах в Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Чарчяна Эрик Алексанян.

"Профессора арестовали сроком на один месяц. Судья Армине Меликсетян приняла решение, считая, что Чарчян может мешать следствию", - сказал Алексанян.

На прошлой неделе суд общей юрисдикции счел неправомерным решение о задержании Чарчяна, которого обвиняют в оказании давления на медперсонал больницы "Измирлян".

Ранее в социальных сетях появилась запись разговора, где Чарчян на встрече с медперсоналом "Измирляна" говорил о необходимости идти на выборы. Следователи посчитали, что таким образом он использует свое служебное положение и оказывает давление на сотрудников больницы. В штабе бывшего президента республики, лидера предвыборного блока "Армения" Роберта Кочаряна заявили, что уголовное дело в отношении Чарчяна и его задержание являются политическим преследованием.

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